Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Van'da kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kanca ile yakaladığı 45 santimetre uzunluğundaki yılan, doğal ortamına bırakıldı.
13.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:23
Van'ın İpekyolu ilçesinde, kuaföre giren yılan, paniğe yol açtı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.
KADINLAR İTFAİYEYİ ARADI
Hafıziye Mahallesi Gölbaşı Sokak'taki kuaförde, kadın müşteriler yılan olduğunu gördü. Büyük panik yaşayan kadınlar, hemen itfaiyeyi aradı.
BOYU 45 SANTİMETRE
Kuaför salonuna gelen İpekyolu İtfaiyesi ekipleri, kanca ve halat yardımıyla yılanı yakaladı. Yaklaşık 45 santimetre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.
Kaynak: DHA