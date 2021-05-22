Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
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Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu

Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

VAN Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Türkiye'nin birçok yerinden kedi sahiplenmek isteyenlerin merkezi aradıklarını belirtti.

VAN Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Türkiye'nin birçok yerinden kedi sahiplenmek isteyenlerin merkezi aradıklarını belirtti. Prof. Dr. Kaya, şu an sahiplendirme yapmadıklmarını, yapacakları zaman da duyuruyla bilgi vereceklerini söyledi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Van Kedisi Villası, yasakların bitmesiyle birlikte yeniden ziyarete açıldı. Villadaki kedilerin 5 Nisan itibari ile başlayan birinci parti doğumları sona ererken, yılın ilk yavruları, sevimli halleriyle ilgi odağı oluyor. Van Kedileri ile ilgili yapılan haberlerin ardında Türkiye'nin birçok kentinden vatandaşlar kedi sahiplenmek için merkezi arayarak yoğunluk oluşturdu.Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, şu anda kedi sahiplendirme yapmadıklarını ve sahiplendirme yapacakları zaman da bunun duyurusunu yapacaklarını söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Van Kedisi ile ilgili bir haber çıktığı zaman tüm vatandaşlar da bu kedilerden bir tane edinmek istiyor. Bunu doğal karşılıyoruz. Ama burası koruma altındaki kedilerin bulunduğu bir yerdir. Biz ihtiyaç fazlasını sahiplendiriyoruz. 2021 yılı için herhangi bir sahiplendirme programımız yok. Olduğu zaman da bunu duyuracağız. Çok fazla telefon alıyoruz ve bu kadar telefona cevap vermekte bazen mümkün olmayabiliyor" diye konuştu. 


Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu
Van Kedisi sahiplenmek isteyenler yoğunluk oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu

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