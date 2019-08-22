Van Kalesi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

22.08.2019 16:58

Van Kalesi'nde gezdiği sırada ayağını burkan kişi, UMKE ve AFAD ekiplerince kaleden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, sınav için Trabzon'dan Van'a gelen Enes Akbulut, Van Kalesi'nde gezdiği sırada dengesini kaybederek ayağını burktu.

Yürüyemediği için kalede mahsur kalan Akbulut'a, durumun haber verildiği Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Akbulut, sedye ile kaleden indirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA