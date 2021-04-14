Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor
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Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Yerel

Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor -Van'da vaka sayısı 100 binde 61.69 oldu Sağlık Bakanlığının verilerine göre Van'da vaka sayısı 100 binde 61.69 olurken, 'Hayat Eve Sığar' haritası ise yeniden maviye döndü.

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Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor

-Van'da vaka sayısı 100 binde 61.69 oldu

VAN - Sağlık Bakanlığının verilerine göre Van'da vaka sayısı 100 binde 61.69 olurken, 'Hayat Eve Sığar' haritası ise yeniden maviye döndü.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı risk haritasında Van'daki korona virüs tablosu normalleşme süreciyle birlikte yeşilden sarıya dönerken, Ramazan ayının başlamasıyla 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında oluşan kırmızı alanlar yerini yeniden mavi renge bırakmaya başladı. Diğer illere göre vaka düşüşü ve 'Hayat Eve Sığar' uygulamasının tekrar maviye dönmeye başlaması Vanlı vatandaşları sevindirdi. Ülke genelinde korona virüs vakalarının yoğun artış yaşadığı bugünlerde, Van'da vaka sayıları düşük seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre risk durumunu açıklarken çok az riskli iller arasında bulunmaya devam eden Van'da vaka sayılarının 100 bin kişide 61.69 olduğu bildirildi.

Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor
Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor
Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor
Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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