Van iftar saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Van iftar saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haber
Van, Haber

Van iftar saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Van'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 4. gününde Van iftar saati sorgulanmaya başladı. Van'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 27 Nisan Pazartesi günü Van iftar saati kaç? Van iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Van iftar saatleri…

27.04.2020 01:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 01:01
Van iftar saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının dördüncü günü nedeniyle Van halkı, imsak vakti 03:36'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Van iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 27 Nisan Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Van iftar saati kaçta? İşte, Van iftar vakti:

27 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:01

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 93-94).

Abdestle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (Mâide, 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de hem abdestin nasıl alınacağını müslümanlara fiilî olarak göstermiş (Merğînânî, el-Hidâye, I, 102) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir (Buhârî, Vudû, 2; İbn Mâce, Tahâret, 47).

Abdestin bu âyette ifadesini bulan dört farzında sünnî fıkıh mezhepleri ittifak etmişlerdir. Ancak Hanefî mezhebinin dışında kalan diğer üç sünnî mezhebin bunlara bazı şartlar ilave ettiği görülür. Mesela abdeste niyet etmek bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîlere göre, dört farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılması (tertîp) Şâfiî ve Hanbelîlere göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması (muvâlât) Mâlikî ve Hanbelîlere göre farzdır. Hanefilere göre ise bu sayılanlar sünnettir.

Sünnetlerine ve adabına (Buhârî, Vudû, 7; Ebû Dâvûd, Taharet, 50) riayet edilerek, abdest şöyle alınır:

Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz (İbn Cüzey, el-Kavânîn, s. 84), diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir (Kâsânî, Bedâî', I, 23-25).

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti Haber
Korona şüphelisi hasta, kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti Haber
Trabzon'da polislerin bu görüntüsü sonrasında Valilik harekete geçti
Hollandalı yıldız futbolcudan futbola dönüş sinyali Haber
Hollandalı yıldız futbolcudan futbola dönüş sinyali
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü Haber
Tekirdağ'da dün gece görülen sıralı ışıklar, bu gece yine görüldü
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu Haber
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
'Düşman kardeş'in Kim'den hala umudu var Haber
"Düşman kardeş"in Kim'den hala umudu var
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz...
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
'Sigara almaya çıktım' diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Aslı Enver Cem Yılmaz Rafet El Roman
Spor Falcao Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Kim Jong Un
Şu an buradasınız: Van iftar saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Van İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 01:38:35. #1.15#
title