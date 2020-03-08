VAN Hasta annesinin 'Kadınlar Günü'nü hastanede mey çalarak kutladı
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Dünya Kadınlar Günü, Sami Demir, Erciş, Güncel

VAN Hasta annesinin 'Kadınlar Günü'nü hastanede mey çalarak kutladı

Hasta annesinin 'Kadınlar Günü'nü hastanede mey çalarak kutladıVAN'da yaşayan Sami Demir (58), 28 gündür hastanede yatan tansiyon hastası Annesi Sabiha Demir'in(87) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü (87), mey eşliğinde elini öperek kutladıErciş ilçesinde, oto yedek parçası satarak ailesinin...

08.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:20
VAN Hasta annesinin 'Kadınlar Günü'nü hastanede mey çalarak kutladı

Hasta annesinin 'Kadınlar Günü'nü hastanede mey çalarak kutladı

VAN'da yaşayan Sami Demir (58), 28 gündür hastanede yatan tansiyon hastası Annesi Sabiha Demir'in(87) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü (87), mey eşliğinde elini öperek kutladı

Erciş ilçesinde, oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası Sami Demir, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde annesine unutamayacağı bir sürpriz yaşattı. Tansiyon hastası olduğu için 28 gündür hastanede tedavi gören annesi Sabiha Demir'i müzisyen olan arkadaşı İkram Çeriğ'le birlikte mey çalarak ziyaret eden Demir, annesini mutlu etmek istediğini söyledi.

Tüm kadınların gününü kutladığını belirten Demir, "Anneme moral vermek istedim. Çalışan, emek veren en büyük insan annelerimiz. Ben bugün hastanede yatan annemi ziyaret edip ona müzik eşiliğinde moral verdim. Mutlu ettim Çaldığımız müzik de ona iyi geldi. Annem ve bütün annelerin ellerinden öpüyor, bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi.

VAN Hasta annesinin 'Kadınlar Günü'nü hastanede mey çalarak kutladı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

VAN Hasta annesinin 'Kadınlar Günü'nü hastanede mey çalarak kutladı

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