Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kahraman'dan 'Maaş' Açıklaması

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, temmuz ayı itibarıyla güvenlik korucularının maaşlarının bin 500 TL'ye ulaştığını belirterek, kalabalık ailelere sahip olan korucuların bu maaşla geçinmelerinin mümkün olmadığını söyledi.



Konuya ilişkin açıklama yapan Ayhan Kahraman, güvenlik korucularının para için bu işi yaptıkları algısının oluşmaması için sessiz kaldıklarını ifade ederek, "Temmuz ayında memur ve işçilere verilen maaş zam oranı enflasyon farkı ile birlikte 6,9 olarak açıklanmıştır. Bu zam oranları ile birlikte gece gündüz, dağ taş demeden şehit olma pahasına mücadele veren güvenlik korucularımızın maaşları ise bin 410 TL'den bin 500 TL'ye ulaşmıştır. Güvenlik korucularımızın bu maaş miktarıyla geçinmeleri asla söz konusu değildir. Maaşlarımız en düşük memur maaşına endekslenmelidir. Korucularımızın kalabalık aile yapıları göz önüne alındığında, aldıkları maaşla çok büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu bilinmektedir" dedi.



"Hiçbir zaman bu mesleği para için yapmadık"



Güvenlik korucuları olarak maddi sıkıntılarını dile getirdiklerinde birileri tarafından 'korucuların bu işi para için yaptıkları' tezinin ortaya atıldığını ifade eden Kahraman, "Ama gerçek şu ki biz hiçbir zaman bu mesleği para için yapmadık. Bu meslek para ile yapılacak bir meslek de değildir. Aldığımız ücret, yaptığımız görevin bir gecelik karşılığı bile değildir. Çünkü askerimizle, polisimizle birlikte gece gündüz çok ağır arazi ve iklim şartlarında canımız pahasına görev yapmaktayız ve bu uğurda hemen her gün şehit vermekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatan, bayrak ve mukaddes değerlerimiz için asla şehit olmaktan geri durmayacağız" şeklinde konuştu.



Güvenlik korucularının çoğunun kalabalık ailelere sahip olduklarını aktaran Kahraman, şunları söyledi:



"Takdir edilmelidir ki biz de aile sahibiyiz, bizim de çocuklarımız var. Ailemizin ve çocuklarımızın geçimlerini sağlamakla mükellefiz. Ama aldığımız maaş ile çocuklarımızın temel ihtiyacını dahi karşılaşmamanın mahcubiyetini yaşamaktayız. Vatan için, bayrak için, mukaddes değerler için ölmeyi göze alanların operasyonda iken acaba çocuğuma defter kalem alabilir miyim, acaba evde çocuklarımın karnı tok mu gibi maddi kaygılar içinde olmaması lazım. Vatanı için ölmeyi göze alan kişilerin geçim sorunu olması ve geçim derdine düşmeleri doğru bir yaklaşım değildir."



35 yıllık süreçte kangren haline gelen birçok sorunlarının çözüldüğüne de değinen Kahraman, bu noktada ümitvar olduklarını belirterek, "İnanıyoruz ki 35 yıldır kangren haline gelmiş sorunlarımızın büyük bölümünü çözen hükümetimiz, maaşlarımızı da en kısa sürede düzeltecektir. Yapılan çalışmalardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - VAN