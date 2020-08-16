Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
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Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi

Bitlis Ahlat'ta yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk devlet başkanlarının konaklayacağı odalar ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri için ilçeye gittiğinde de eşi Emine Erdoğan'la burada konaklayacak.

16.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:31

Van Gölü'nün kıyısında bulunan Bitlis Ahlat'ta yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapılarını dış dünyaya açtı. Bugüne kadar cumhurbaşkanlarının kaldığı konutların içinden özel hayata dair çok fazla görüntü verilmezken Ahlat'taki yapıda Cumhurbaşkanı ve ailesinin konaklayacağı odalar ile konuk devlet başkanlarının kalacağı odalar ilk kez görüntülenmiş oldu.

"TEVAZUNUN HAKİM OLDUĞU BİR YAPI"

Habertürk'ten Nagehan Alçı, ziyaret ettiği yapıyla ilgili şunları yazdı "Ahlat'taki Külliye Van Gölü'nün üzerinde müthiş bir konumda yer alıyor. Çok büyük algısı yaratmayan ama etkileyici bir yapı. İçeri girince bir koridor ve hemen arkasında insanın nefesini kesen bir göl manzarasına açılan bir teras. Yanlış anlaşılmasın, nefes kesen bir ihtişamdan bahsetmiyorum. Aksine sade, bilinçli bir tevazunun hakim olduğu bir yapı görkemini tabiattan alan bir güzelliğe açılıyor. Masmavi suları ile ışıl ışıl Van Gölü ayaklarınızın altında. İnsanın tüylerinin ürpermemesi imkansız. Terasın sütunlarına Selçuklu mezar taşlarının iki replikası konmuş.

"SADE AMA ŞIK BİR DAİRE"

Gelelim Cumhurbaşkanının konaklayacağı bölüme. Binanın iki farklı konumunda birbirine eş iki ünite hazırlanmış. Biri Cumhurbaşkanı ve ailesi, diğeri de konuk bir devlet başkanı geldiğinde ağırlamak için. Sade ama şık bir daire denebilecek bir alan burası. Bir saray şatafatından ve gösterişten eser yok. İnce uzun bir hol önce dar bir mutfağa açılıyor.

Van Gölü'nün kıyısına yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı'nın kalacağı yatak odası ilk kez görüntülendi

"TAYYİP ERDOĞAN VE EMİNE ERDOĞAN BURADA KONAKLAYACAK"

Ardından küçük, herhangi bir suit otel odasında görebileceğiniz bir oturma odası. Onun yanında iki küçük yatak odası ve en uçta Cumhurbaşkanı ve eşi için hazırlanan ana yatak odası. Çarşaflar ve yastıklar bile konmuş. 25 Ağustos'ta Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan burada konaklayacak."

Van Gölü'nün kıyısına yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı'nın kalacağı yatak odası ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı'nın kalacağı yatak odası ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi

Manşet

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