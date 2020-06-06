Van Gölü'nde hayran bırakan 'yakamoz' kamerada
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Van Gölü'nde hayran bırakan 'yakamoz' kamerada

Van Gölü'nde hayran bırakan 'yakamoz' kamerada Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

06.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:15

Van Gölü'nde hayran bırakan 'yakamoz' kamerada

BİTLİS - Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı.

Bugünlerde görülen süper ayın Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamoz görenleri hayran bırakıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan süper ayın Van Gölü'ne yansıyan görüntüsü görenlere hayranlık uyandırıyor. İlçede evlerinin balkon ve pencereleri Van Gölü'ne bakan vatandaşlar gece boyunca göl üzerinde oluşan yakamozu hem izliyor hem de cep telefonları ile görüntülemeye çalışıyor.

Van Gölü'nde hayran bırakan 'yakamoz' kamerada

Kaynak: İHA

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