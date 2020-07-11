Van Gölü'nde batan teknenin bulunduğu alanda çalışmalar sürüyor VAN Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki göçmen kaçakların cesetlerinin çıkarılması için yürütülen çalışmalar yeniden başladı.

VAN Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki göçmen kaçakların cesetlerinin çıkarılması için yürütülen çalışmalar yeniden başladı. Ekiplerin ROV cihazının kamerasıyla tespit ettiği cesetler, kanca yöntemi ile çıkarıyor. Şu ana kadar 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açıldıktan sonra aldığı kaçak göçmenlerle batan tekne ile içindeki cesetlerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar bugün de devam ediyor. Çalışmaları yürüten, Jandarma İç Güvenlik Timleri, JAK, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Deniz Kuvvetleri'nden bir ekip ile Milli Savunma Bakanlığı'nca İstanbul'dan gönderilen 6 kişilik SAK timi, sabah saatlerinde bölgeye geldi. Ekipler 107 metre derinlikteki teknenin bulunduğu bölgeye doğru gitti. Şu ana kadar 19 cesedin bulunduğu bölgede ROV cihazıyla tespit edilen cesetler kanca yöntemiyle çıkarılıyor. Tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da şu ana kadar 5 kişi tutuklandı.

Kaynak: DHA