VAN GÖLÜ KENARINDAKİ ÇÖPLÜK KALKACAK, SEYİR TERASI OLACAK

VAN'ın önemli turizm merkezi olan ve binlerce turisti ağırlayan Akdamar Adası'nın karşı kıyısındaki 25 yıldır çöplük olarak kullanılan alan, kaldırılıp yerine seyir terası oluşturuluyor. Gevaş İlçesi'nin yeni Belediye Başkanı Murat Sezer'in ilk icraatı olan proje ile çöplük alanı, artık insanların gelip piknik yapabileceği ve Van Gölü ile Akdamar Adası'nın doyumsuz manzarasını izleyebilecekleri bir yere dönüşüyor.

Van Gölü'nü ve tarihi turistik bir mekan olan Akdamar Adası'ın terası konforunda görebilmeyi sunan Gevaş İlçesi'nin Karataş bölgesi, nihayet şehir çöplüğü olmaktan kurtuluyor. Gevaş Belediyesi, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Karataş'taki çöplüğün kaldırılıp düzenlenmesi için Van Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alarak yoğun bir çalışma başlattı. Van Gölü'nü ve sunduğu doyumsuz manzarayı büyük bir ayıptan kurtaracak olan çalışmanın en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, çöplerin taşınmayacağını, çevre mühendislerinin yaptığı çalışmayla bölgenin yeniden düzenlenip kurtarılacağını ve hak ettiği seyir tepesine dönüştüreceklerini söyledi. Belediye Başkanı Sezer, çöplük alanının çiçek ve ağaçlarla yeşillendirileceğini belirterek şöyle konuştu

Bu bölge yaklaşık çeyrek asırdır Gevaş'ın ve çevre köylerinin çöp alanı olarak kullanılmış. Görüntü kirliliği olarak da çok ciddi bir hasarlara neden olmuş. Buraya gelen turistler ise ciddi anlamda şikayette bulunup, dile getirmişler. Fakat bugüne kadar bir çözüm bulunmamış. Biz Gevaş Belediyesi olarak bu alanı ıslah edeceğiz. Van Gölü'nü ve Akdamar Adası'nı daha güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bu alanların daha aktif kullanılması için çalışma başlattık. Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla alanı ıslah edip, çiçeklere ve ağaçlara bürünmüş yeşil bir atmosfere kavuşturacağız. Burası turistlerin yoğun olarak kullandığı bir bölge. Turistler Gevaş ilçemize geldiğinde ilk olarak gördükleri manzara da bu kötü görüntüydü. Bizim amacımız, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırıp, hak ettiği görünüme kavuşmasını sağlamaktır dedi.

Kaynak: DHA