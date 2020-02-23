Van Edremit Belediyesinden depremzedelere yardım

23.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:46

Van'ın Edremit Belediyesi, İran'daki depremden dolayı evlerin hasar gördüğü Başkale ilçesine bağlı mahallelerdeki vatandaşlara battaniye ve ısıtıcı yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, İran'daki depremden etkilenen Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Kaşkol ve Güvendik mahallelerinde, can ve mal kaybının olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Say, "Deprem yaşandıktan sonra ilgili müdürlerimizle toplanıp durum değerlendirmesi yaptık. Tüm hazırlıklarımızı yaparak ilk etapta bu mahallelerimizdeki vatandaşlara ulaştırılması için 200 battaniye ve 50 ısıtıcı ayarladık. Bunların bölgeye götürülmesi için Kızılayımıza teslim ettik. Öte yandan belediye olarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan hasta yakınlarımız için çay ve çorba ikramı yapmaktayız. Bunların akabinde çalışmalarımız devam edecektir. Rabbim bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA