Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir mezarı başında anıldı

Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir, ölümünün 9. yılında kabri başında anıldı.

Van depreminde hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir, ölümünün 9. yılında kabri başında anıldı.

Van'da 2011 yılında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Otel'in çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir, Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki mezarı başında ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı. Anmaya katılan baba Mehmet Ali Emir ve gazeteciler, Cem'in mezarına karanfiller bırakıp, mum yaktı. Anmada konuşan baba Mehmet Ali Emir, "Bir yıl daha geçti ancak bizim için değişen bir şey yok. Yine 9. yılda İzmir'de yaşanan deprem yüreğimize acı düşürdü. İlk günkü gibi acıyı yaşadık. Bunlar bir ihmal sonucudur. Deprem insanı öldürmüyor. Başka ülkelerde daha şiddetli depremler olurken insanlar kayıp vermeden yaşamlarını sürdürüyor. Maalesef bizim ülkemizde onlarca can kaybı yaşanıyor. Bunun nedeni ihmaldir" dedi.

Oğlu için yürüttüğü hukuki mücadeleye de değinen Emir, "Biz o kadar hukuk mücadelesi verdik. İlkin 10 yıl 5 ay ceza aldı, daha sonra temyize gitti, az görülüp 15 yıl 3 ay ceza verildi. Ama maalesef 15 Temmuz'dan sonra Bayram Oteli'nin sahibi salıverildi. Bu günkü süreçte de öyle. Elazığ depremi oldu, İzmir depremi oldu aynı keza. İzmir depremi Cem'in yıl dönümüne denk geldi. Bizim üzerimizde büyük bir travma oldu. Biz her zaman yaşıyoruz ama böyle olaylar olunca daha da farklı yaşıyoruz. Bizi en çok acıtan da bu ihmaller yüzünden canların kaybolması ve ihmale neden olanların cezasız kalması" diye konuştu.

Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir ise, Cem Emir'in gazeteciliğinin kendileri için asla unutulmayacağını aktardı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı