Van'daki oda başkanlarından Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret
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Van'daki oda başkanlarından Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret

01.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:30
Van'daki oda başkanlarından Çaldıran Belediye Başkanı Ensari'ye ziyaret

Van'daki meslek odalarının başkanları, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

Van'daki meslek odalarının başkanları, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile Çaldıran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atilla Adıyaman Ensari ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ensari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zor ve sıkıntılı dönem yaşayan esnaf ve sanatkarların sorun ve sıkıntılarını ele aldıklarını söyledi.

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Esnafın daha rahat etmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Ensari, "Özellikle pandemi sürecince sürekli esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman esnafımızın ve sanatkarımızın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Berge ise pandeminin başlangıcından bu yana ilçeyi ikinci kez ziyaret ettiklerini söyledi.

"Belediye başkanımızın esnaf ve sanatkarlarımıza olan yakın ilgi ve alakalarından dolayı kendisini makamında ziyaret ederek süreci değerlendirdik." diyen Bergen, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde esnafımızın sorun ve sıkıntılarını ele aldık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette ilimizde bulunan diğer esnaf odaları başkanlarımızla birlikte kayıt dışı esnafımızın kayıt altına alınması gerektiği, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve adaletin sağlanması konusunda istişarelerimiz oldu. Başkanımızın özellikle pandemi döneminde her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olması, sorun ve sıkıntılarını paylaşması bizlere her zaman güç katmıştır. Kendilerine esnafımız adına teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya

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