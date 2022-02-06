VAN'DAKİ KAYAK FESTİVALİNE BÜYÜK İLGİ

GEVAŞ, VAN (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gevaş ilçesine bağlı Abalı Kayak Merkezi'nde 'Kayak festivali' düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı festivalde halaylar çekilirken, yapılan kayak gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin dağlarına halayların ve çiçeklerin yakıştığını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 20 gün önce sezonu açan ve kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde 'Kayak festivali' düzenledi. Festivale Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, protokol üyeleri ve binlerce kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi, festivale katılanlara Ayran Aşı ve Balık ikramında bulundu. Büyükşehir Belediyesinin folklör ve güreş ekibinin gösterisi büyük ilgiyle izlenirken, kayakseverler kayak yapıp, Kürtçe ve Türkçe müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

'VAN'IN DAĞLARINA HALAY VE ÇİÇEK YAKIŞIYOR'

Kayak gösterisinin de yapıldığı festivalde konuşan Vali Bilmez, 'Geçen seneyi oldukça kurak geçirdik. Rahmet olan karı dört gözle bekliyorduk. Elhamdulillah hem tarımsal açıdan, hem hasatlık açısından istediğimiz düzeyde bölgemize kar yağdı. Bugün de bu karın tadını çıkarmak için belediyemiz tarafından etkinlik düzenlendi. Diğer ilçe belediyelerimizle ele ele vererek konserler, eğlencelerle kültürel etkinliklere inşallah sık sık bir araya geleceğiz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Bu serhat dağlarına halaylar, çiçekler yakışır. El ele vereceğiz acılarımızı birlikte paylaşarak azaltacağız. Güzelliklerimiz de birlikte paylaşarak çoğaltacağız. Buradan tüm Van'a Türkiye'ye tüm dünyaya sevgi yaymaya çalışacağız. Sevgi bütün güzellikleri büyüten temel faktördür. Bizim bütün yoksun kaldığımız hastalıklarımızın nedeni bu sevgi ve hoşgörü kültüründen uzaklaşmamız. Bunun için birbirimizi kabulleneceğiz, birbirimize saygı göstereceğiz. Bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin zenginliğidir, rengiyle halayıyla türküleriyle inancıyla etnik kökeniyle hepsi bu ülkenin zenginliğidir. Bizi milletle yapan bu zenginliğimiz Allah birliğimiz beraberliğimizi daim eylesin. Herkese iyi eğlenceler diliyorum."dedi.