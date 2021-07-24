Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği
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Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği

Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Trabzon'un Çaykara ilçesinden 56 yıl önce Van'a gelen Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği devam ediyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinden 56 yıl önce Van'a gelen Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği devam ediyor. Önce kavurmayı yediler, daha sonra eritmek içinde saatlerce horon oynadılar.

Trabzon'un Çaykara ilçesinden 56 yıl önce Van'a gelerek Özalp ilçesine bağlı Emek ve Dönerdere mahallelerine yerleşen Karadenizliler, örf ve adetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. 1965 yılında Çaykara ilçesinden Van'ın Özalp ilçesine yerleşen Karadenizliler, yörelerine has bir gelenek olan 'Kurama' (et yemeği) şenliğini bu yıl da sürdürdü. Etleri özenle doğrayıp büyük bir kazanda pişiren mahallesi sakinleri, akşam taziye evine toplanıp sohbet eşliğinde özenle hazırlanan kavurma ve pilavı yediler. Yılın belli aylarında yapılan şenlikler, mahallede çok göç yaşanması nedeniyle artık sadece bayramlarda yapılıyor.

Bursa'da ikamet eden ve bayram dolayısıyla anne ve babasını ziyaret için Van'a gelen Aşık Mehmet Kanık, "Geleneksel Emek Mahallesi 'Kurma şenliği' genellikle yılın belirlenen bir ayında yapılıyor. Bu yıl Kurban bayramının 4. gününde yaptık. Bu yılda Özcan Kılıç, Esat Baltacı, Harun Toprak ve Mehmet Kanık'ın girişimi ile Aydemir Gencan abimizin kavurma ve pilavı pişirmesiyle şenliğimiz gerçekleştirildi. Yemekten sonra da yediğimiz kavurmaları eritmek içinde horon oynuyoruz. Bu geceye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seneye yine herkesi bu şenliğe bekliyoruz" dedi. - VAN

Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği
Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği
Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği
Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği
Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği
Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği
Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği
Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği
Van'daki Karadenizlilerin 'Kurama' şenliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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