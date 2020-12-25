Yüzeyi buz tutan göl, güzel görüntüler oluşturdu
25.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:09
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına 18 dereceye kadar düştüğü Erciş'te Van Gölü sahilleri buzla kaplandı.
Kısmen buz tutan sahilin drone ile havadan görüntülenmesi güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca