Yüzeyi buz tutan göl, güzel görüntüler oluşturdu
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Yüzeyi buz tutan göl, güzel görüntüler oluşturdu

25.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:09

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına 18 dereceye kadar düştüğü Erciş'te Van Gölü sahilleri buzla kaplandı.

Kısmen buz tutan sahilin drone ile havadan görüntülenmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Yüzeyi buz tutan göl, güzel görüntüler oluşturdu
Yüzeyi buz tutan göl, güzel görüntüler oluşturdu
Yüzeyi buz tutan göl, güzel görüntüler oluşturdu
Yüzeyi buz tutan göl, güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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