Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti

Fransa Ligue 1'de Paris FC, sahasında Monaco'yu 4-1 mağlup etti. Ciro Immobile, Monaco karşısında 13 dakika içinde 1 gol ve 1 asist yaparak Paris FC’nin 4-1’lik galibiyetine damga vurdu.

Fransa Ligue 1’in 29. haftasında Paris FC, sahasında Monaco’yu 4-1 mağlup ederken, karşılaşmaya damga vuran isim Ciro Immobile oldu. Beşiktaş’ın eski golcüsü, kısa sürede yaptığı katkıyla maçın kaderini değiştirdi.

8 DAKİKADA GOL, 13 DAKİKADA ASİST

Maça hızlı başlayan Immobile, 8. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Deneyimli forvet, 21. dakikada Ikone’nin attığı golde de asist yaparak sadece 13 dakika içinde skora doğrudan etki etti.

MAÇA DAMGA VURDU

Performansıyla öne çıkan Immobile, 75. dakikada oyundan alınırken taraftarlardan alkış aldı. İtalyan golcü, Paris FC’nin farklı galibiyetinde kilit rol oynadı.

FORMUNU YÜKSELTİYOR

Ara transfer döneminde Paris FC’ye imza atan Immobile, ligde çıktığı 8 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Bu performansın tamamını ise son 3 maçta yakalayarak form grafiğini yükseltti.

Alper Kızıltepe
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama

İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
'Komşu' Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş

"Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok

Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Murat Boz'dan sahnede Hadise'ye olay sözler: Böyle kıyafetler giyme benim karşımda

Murat Boz'dan sahnede Hadise'ye olay sözler
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
'Komşu' Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş

"Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler
Fotoğrafları tartışılmıştı! Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman isyan etti

Fotoğrafları tartışılmıştı! 'Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si isyan etti