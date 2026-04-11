Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti

Fransa Ligue 1’in 29. haftasında Paris FC, sahasında Monaco’yu 4-1 mağlup ederken, karşılaşmaya damga vuran isim Ciro Immobile oldu. Beşiktaş’ın eski golcüsü, kısa sürede yaptığı katkıyla maçın kaderini değiştirdi.

8 DAKİKADA GOL, 13 DAKİKADA ASİST

Maça hızlı başlayan Immobile, 8. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Deneyimli forvet, 21. dakikada Ikone’nin attığı golde de asist yaparak sadece 13 dakika içinde skora doğrudan etki etti.

MAÇA DAMGA VURDU

Performansıyla öne çıkan Immobile, 75. dakikada oyundan alınırken taraftarlardan alkış aldı. İtalyan golcü, Paris FC’nin farklı galibiyetinde kilit rol oynadı.

FORMUNU YÜKSELTİYOR

Ara transfer döneminde Paris FC’ye imza atan Immobile, ligde çıktığı 8 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Bu performansın tamamını ise son 3 maçta yakalayarak form grafiğini yükseltti.