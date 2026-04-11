"Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi Haber Videosunu İzle
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
Gösterisinde Kanunu Sultan Süleyman'a yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulu, "Maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim” diyerek özür diledi.

  • Komedyen Tuba Ulu, sahne gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı.
  • Tuba Ulu, gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ulu hakkında 'aleni şekilde müstehcen ifadeler kullanıldığı' ve 'tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret edildiği' iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul’da sahne aldığı bir gösteride Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Tuba Ulu, gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası Ulu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"MAKSADINI AŞAN BİR ŞAKA YAPMIŞ OLABİLİRİM"

Ulu, paylaşımında mizaha olan inancını vurgulayarak, kullandığı ifadelerin amacını aşmış olabileceğini dile getirdi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum”

“KİMSEYİ ÜZMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU”

Ulu, açıklamasının devamında hicvin doğası gereği zaman zaman sınırların zorlanabildiğini ifade ederek, niyetinin kimseyi rahatsız etmek olmadığını belirtti. Paylaşımında şu sözlere de yer verdi:

“Ben bu memleketin mizahına hep güvendim. Mizahı yapanın da onu alıp kabul edenin de zekasına güvendim aslında. Bu yüzden fazla şımarmış, maksadını aşan bir şaka yapmış olabilirim. Hiciv için bazı sınırları esnetmek, abartmak gerekebiliyor ve ayar birileri için kaçabiliyor. Kimisine gayet normal gelen bir şaka bir diğerinin değerlerine fazlaca dokunabiliyor. Ben sadece güldürmek için dokunmak isterim herkese. Kimseyi üzmek, kızdırmak, rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Mizah kusurlu şeylerin telafisi için de var aslında. Bunu da bir kusur olarak kabul edin.

Hayatım boyunca herkesin farklılıklarına, inançlarına, kutsallarına ve değerlerimize saygılı olmaya özen göstermiş bir insan olarak bu son yaşanan durum için çok üzgünüm. İstemeden de olsa kırdığım, incittiğim ve üzdüğüm herkesten tüm kalbimle özür diliyorum.”

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ulu’nun sahne performansında kullandığı ifadeler nedeniyle “aleni şekilde müstehcen ifadeler kullanıldığı” ve “tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret edildiği” iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Ulu, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Yorumlar (6)

Atila Kulug:

Şöyle yola gelin, insan olun insan. Sevmeyebilirsin ama saygılı olun kardeşim.

Umut Kılıç:

Kesinlikle katılıyorum. Aynı saygıyı Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusunda da bekliyoruz.

p46n8xrkr8:

Umut Kılıç , sen onu çok beklersin..

Arşiv Unutmaz:

Birazda ahlak sahibi olabilsen keşke, yaptigin espiri ile birilerini ahlaksizliga sevketmeye, özendirmeye çalışıyorsun.Sen o yöntemle bir şeyler kazanmış olabilirsin ama bu ahlaksizlik en hafif tabiri hemde ahlaksizlik.

b8xs9brf4h:

Bende senle sadece sevişmek için bir araya gelmek istiyorum nolacak

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

