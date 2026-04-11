Haberler

Ayşe Tolga'dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayşe Tolga, özel hayatı ve ilişkiler üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü isim, zenginlik ve başarıyla birlikte insanların gerçek niyetlerini anlamanın zorlaştığını söyledi.

  • Oyuncu ve sağlıklı yaşam koçu Ayşe Tolga, zenginliğin insanların niyetlerini değiştirdiğini ve enerji vampirlerini hayatına soktuğunu belirtti.
  • Ayşe Tolga, insanların onu gerçekten sevip sevmediklerini veya serveti için sevdiklerini anlayamadığını ifade etti.
  • Ayşe Tolga, 50 yaşında olduğunu ve bu yaşın bambaşka bir farkındalık getirdiğini söyledi.

Oyuncu ve sağlıklı yaşam koçu Ayşe Tolga, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. İlişkilerde yaşadığı deneyimleri paylaşan Tolga, yıllar içinde edindiği farkındalıkları çarpıcı ifadelerle anlattı.

“ZENGİNLİK HERKESİ ORTAYA ÇIKARIYOR”

Tolga, maddi güç ve başarıyla birlikte hayatına giren insanların niyetlerinin değiştiğini vurgulayarak dikkat çeken bir tespitte bulundu:

“Zenginliği taşıyabilecek güçte değilseniz, hayatınıza bir sürü enerji vampiri girer.”

“SENİ NEDEN SEVDİKLERİNİ ANLAYAMAZSIN”

İlişkilerde en büyük sorunlardan birinin samimiyet olduğunu belirten Tolga, insanların gerçek niyetlerini çözmenin zaman aldığını söyledi:

“Seni gerçekten sen olduğun için mi seviyorlar, yoksa servetin için mi, bunu anlayamazsın.”

“BAŞARILIYKEN HERKES YANINDA”

Hayatındaki kırılma noktalarına da değinen ünlü isim, insanların zor zamanlarda gerçek yüzünü gösterdiğini ifade etti:

“Bir süre sonra şunu gördüm; sen başarılıyken, iyiyken, zenginken yanında olanlar var. Bir de sen düştüğünde yanında kalanlar var.”

“ANLAMLI İLİŞKİLER İSTEDİM”

Duygusal bir itirafta bulunan Tolga, bu farkındalığın kendisini üzdüğünü dile getirdi:

“Bunu anlamam çok zaman aldı ve buna üzüldüm. Çünkü ben anlamlı ilişkiler kurmak istiyordum.”

“HERKES KENDİ KABİLESİNE AİT”

Hayata bakışının zamanla değiştiğini belirten Tolga, artık insanları daha net analiz edebildiğini söyledi:

“Herkes kendi kabilesine ait. Kabilenden olmayan insanların niyetini bir süre sonra anlıyorsun.”

“50 YAŞ BAMBAŞKA BİR FARKINDALIK”

Yaş almanın getirdiği değişime de değinen Tolga, sözlerini şöyle tamamladı:

“Artık 50 yaşımdayım ve 50 yaşın bambaşka bir kafa olduğunu gördüm.”

Musa Can Çayan
Haberler.com
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama

İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
İran'ın ardından ABD heyeti de müzakere için Pakistan'da

ABD heyeti müzakere için Pakistan'da! İran'dan özel bir istekleri var
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

Fotoğrafları tartışılmıştı! Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman isyan etti

Fotoğrafları tartışılmıştı! 'Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si isyan etti
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti

Bagajdan eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı