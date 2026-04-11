Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Oyuncu ve sağlıklı yaşam koçu Ayşe Tolga, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. İlişkilerde yaşadığı deneyimleri paylaşan Tolga, yıllar içinde edindiği farkındalıkları çarpıcı ifadelerle anlattı.

“ZENGİNLİK HERKESİ ORTAYA ÇIKARIYOR”

Tolga, maddi güç ve başarıyla birlikte hayatına giren insanların niyetlerinin değiştiğini vurgulayarak dikkat çeken bir tespitte bulundu:

“Zenginliği taşıyabilecek güçte değilseniz, hayatınıza bir sürü enerji vampiri girer.”

“SENİ NEDEN SEVDİKLERİNİ ANLAYAMAZSIN”

İlişkilerde en büyük sorunlardan birinin samimiyet olduğunu belirten Tolga, insanların gerçek niyetlerini çözmenin zaman aldığını söyledi:

“Seni gerçekten sen olduğun için mi seviyorlar, yoksa servetin için mi, bunu anlayamazsın.”

“BAŞARILIYKEN HERKES YANINDA”

Hayatındaki kırılma noktalarına da değinen ünlü isim, insanların zor zamanlarda gerçek yüzünü gösterdiğini ifade etti:

“Bir süre sonra şunu gördüm; sen başarılıyken, iyiyken, zenginken yanında olanlar var. Bir de sen düştüğünde yanında kalanlar var.”

“ANLAMLI İLİŞKİLER İSTEDİM”

Duygusal bir itirafta bulunan Tolga, bu farkındalığın kendisini üzdüğünü dile getirdi:

“Bunu anlamam çok zaman aldı ve buna üzüldüm. Çünkü ben anlamlı ilişkiler kurmak istiyordum.”

“HERKES KENDİ KABİLESİNE AİT”

Hayata bakışının zamanla değiştiğini belirten Tolga, artık insanları daha net analiz edebildiğini söyledi:

“Herkes kendi kabilesine ait. Kabilenden olmayan insanların niyetini bir süre sonra anlıyorsun.”

“50 YAŞ BAMBAŞKA BİR FARKINDALIK”

Yaş almanın getirdiği değişime de değinen Tolga, sözlerini şöyle tamamladı:

“Artık 50 yaşımdayım ve 50 yaşın bambaşka bir kafa olduğunu gördüm.”