Van'da yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
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Van'da yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Van'da yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cemal Aşan - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak ilçesinde, yola döşenen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Van'ın Çatak ilçesinde, yola döşenen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Büyükağaç Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.

Olayla ilgili 8 Ağustos'ta gözaltına alınan 5 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, bir şüphelinin dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

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Van'da yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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