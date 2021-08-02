Van'da yıldırım isabet eden çocuk öldü
Van'ın Özalp ilçesinde hayvanları otlattığı sırada yıldırım isabet eden 15 yaşındaki Arda Omaç hayatını kaybetti.
Van'ın Özalp ilçesinde hayvanları otlattığı sırada yıldırım isabet eden 15 yaşındaki Arda Omaç hayatını kaybetti.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçenin Yumruklu Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya giden Omaç'a yıldırım isabet etti.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Omaç'ın cesedi, Özalp Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı