Van'da yıldırım isabet eden çocuk öldü
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Van'da yıldırım isabet eden çocuk öldü

Van'da yıldırım isabet eden çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde hayvanları otlattığı sırada yıldırım isabet eden 15 yaşındaki Arda Omaç hayatını kaybetti.

Van'ın Özalp ilçesinde hayvanları otlattığı sırada yıldırım isabet eden 15 yaşındaki Arda Omaç hayatını kaybetti.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçenin Yumruklu Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya giden Omaç'a yıldırım isabet etti.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Omaç'ın cesedi, Özalp Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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