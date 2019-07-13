Van'da yaz ortasında kayak keyfi

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı bir grup kayakçı, yaklaşık 3 bin rakımlı olan ve halen vadilerinde karın bulunduğu Van-Bahçesaray Karayolu'ndaki Karebet geçidinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Van'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin rakımlı Karebet Geçidinde Temmuz ayının ortalarına girilmesine rağmen halen metrelerce kara rastlanmak mümkün. Kış aylarında yolunun sürekli kapanmasıyla gündeme gelen Karabet Geçidi'nde karın bulunmasını fırsat bilen bir grup kayakçı da bölgeye gelerek kayak yaptı. Sıcak havaların hakim olmasına rağmen, vadilerinde halen yaklaşık 2 metre karın bulunduğu bölgede kayak yapan sporcular, bunun kendileri için büyük bir şans olduğunu ve kış aylarında yapılacak olan yarışmalara hazırlık yaptıklarını söyledi.

Kaynak: DHA