Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı - Haberler
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Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı

Van'da cebine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.

İSTANBUL (AA) - Van'da cebine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen kişi, x-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelinin üst aramasında cebine gizlenmiş 4,21 gram kokain bulundu.

???????Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Necat Hazar - Güncel

Ferit Melen, İstanbul, Van, Güncel, Haber

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