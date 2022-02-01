Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı
AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da cebine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.
İSTANBUL (AA) - Van'da cebine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen kişi, x-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durduruldu.
Şüphelinin üst aramasında cebine gizlenmiş 4,21 gram kokain bulundu.
???????Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Necat Hazar - Güncel