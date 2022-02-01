Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Van'da cebine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen kişi, x-ray cihazından geçtiği sırada şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelinin üst aramasında cebine gizlenmiş 4,21 gram kokain bulundu.

???????Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.