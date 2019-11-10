Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.
Van'da uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan İran uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana'ya gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.A, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.
Şüphelinin valizinde yapılan aramada taban kısmına gizlenmiş 1 kilo 210 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.