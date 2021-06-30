Van'da üretilen tekstil ürünleri Almanya ve İtalya'ya gönderiliyor
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Van'da üretilen tekstil ürünleri Almanya ve İtalya'ya gönderiliyor

Van'da üretilen tekstil ürünleri Almanya ve İtalya'ya gönderiliyor
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede 6 bin 500 metrekare alana inşa edilerek bir iş insanına kiraya verilen tekstil fabrikasında üretilen ürünlerin Almanya ve İtalya'ya gönderildiğini söyledi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede 6 bin 500 metrekare alana inşa edilerek bir iş insanına kiraya verilen tekstil fabrikasında üretilen ürünlerin Almanya ve İtalya'ya gönderildiğini söyledi.

Kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek yürüttükleri projelerle ilgili bilgi veren Tanış, belediyenin borcunu 4 milyon liraya kadar düşürdüklerini söyledi.

Aynı zamanda ilçede bir değişim ve kalkınma hamlesi başlattıklarını ifade eden Tanış, tarihi ve kültürü ile son Osmanlı beldelerinden olan kadim geçmişe sahip Hoşap Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlattıklarını belirtti.

Hoşap Kalesi'nin bulunduğu mahallede 27 dükkan ve 18 lojmanın temelinin atıldığını aktaran Tanış, "İlçemizin merkezini büyütme projesine başlıyoruz. TOKİ'den yerimizi aldık. İlk etapta kendi imkanlarımızla 80-100 konutun yapımına başlıyoruz. 1 milyon metrekareye yakın parke taşı çalışmasını bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz 1,5 milyon metrekare. Filomuza yeni araçlar ekledik. Kültürel ve sanatsal etkinlikler ve kurslarımız devam ediyor. Elimizden geldiğince çiftçimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Daha sonra belediye tarafından 6 bin 500 metrekare alana inşa edilerek bir iş insanına kiraya verilen tekstil fabrikasında incelemelerde bulunan Tanış, seçim öncesinde 1071 gence istihdam yaratma sözü verdiklerini, bunun gereği olarak projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Fabrikada 210 gence iş imkanı sağlandığını belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar 600'ü tamamlayacağız. Bu yatırımın Gürpınar Belediyesine maliyeti 15 milyon lira. İş insanı arkadaşımız şu ana kadar 10-11 milyon liralık makina yatırımı yapmış. Belediye olarak insanımıza yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Amacımız, insanların suça bulaşmadan evine ekmek götürmesine vesile olmak. Bundan sonra birçok iş insanının buraya yatırım yapacağına olan inancımız tam. Belediye olarak da her türlü desteği vermeye hazırız. Burada üretilen ürünlerin ihracatı konusunda şu ana kadar yaklaşık 20 ülkeye bağlantılar yapıldı. Fakat ağırlıklı olarak Almanya ve İtalya'ya ihracatı yapılıyor. Almanya'da çalıştıkları firmanın sahipleri ile görüştük 3 bin mağazaya Gürpınar'da üretilen ürünler dağılacak. Bizi bundan daha çok mutlu edecek bir şey yok. Gelecek hafta Hollanda'dan misafirlerimiz var. Onlarla yeni yatırımlar kurmak için bağlantı sağlayacağız. Gürpınar'ı üretim üssü haline getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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