Van'da tekneyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Van'da tekneyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

03.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:07
Van'da tekneyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Van'da tekneyle göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'da tekneyle göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 1 Şubat'ta göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik devriye görevi sırasında, gece geç saatlerde bir aracın Atalan Mahallesi mevkisine düzensiz göçmenleri indirerek kaçtığını tespit etti.

Düzensiz göçmenleri takibe alan ekipler, 2 teknenin söz konusu yere geldiğini fark ederek durumu Edremit Bot Timi'ne haber verdi.

Atalan Mahallesi'ne indirilen düzensiz göçmenleri alarak Tatvan ilçesine doğru hareket eden tekneler, ekiplerce durdurularak Akdamar iskelesine götürüldü. Teknede bulunan 3 şüpheli ile 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 tekneye de el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

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