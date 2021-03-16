Van'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı
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Van'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

16.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:30

Van'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı Van'ın Erciş ilçesinde 'Tefecilik' suçunu işledikleri tespit edilen ve bugüne kadar yaklaşık 40 civarında vatandaşı açık faiz oranlarıyla borçlandırıldıkları öğrenilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 'Tefecilik' suçunu işledikleri tespit edilen ve bugüne kadar yaklaşık 40 civarında vatandaşı açık faiz oranlarıyla borçlandırıldıkları öğrenilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Erciş ilçesinde 'Tefecilik' suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheli şahsa yönelik 16 Kasım 2020 tarihinde çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma esnasında bugüne kadar yaklaşık 40 civarında vatandaşın şüpheliler tarafından açık faiz oranları ile borçlandırıldıkları tespit edilmiş olup, arama ve gözaltı işlemi sonucu soruşturmaya konu şüpheli mağdur sayısının artabileceği değerlendirilmektedir. Tefecilik suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Jandarma Suç Araştırma ve İstihbarat Birimleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Mart 2021 günü saat 06.00'dan itibaren Erciş ilçesinde 6 şüpheli şahsa yönelik 7 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon icra edilen adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 66 adet fişek, farklı kişiler adına düzenlenmiş 11 adet senet, 31 adet boş senet, 4 adet suçlamalarla ilgili çeşitli belgeler (sözleşme, not kağıtları, alacak/verecek miktarları elde edilen karlar) ele geçirilmiştir. Operasyonda D.Ç., T.,P. B.T., M.A., K.Ç. ve T.P. isimli 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, jandarmadaki işlemleri sürüyor" denildi.

Van'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı
Van'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı
Van'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı
Van'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

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