Tasarladıkları amfibik araçla TEKNOFEST'te yarışacaklar

Van'da üniversite öğrencileri, hazırladıkları amfibik araçla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finalinde yarışacak.

Van Teknokent laboratuvarında yaklaşık 7 aylık bir çalışma sonucu "M+RT1 (Martı)" adını verdikleri amfibik aracı hazırlayan 7 kişilik öğrenci grubu, TEKNOFEST 2021 "İnsanlık Yararına Afet Yönetim" kategorisinde ön değerlendirme ve kritik rapor aşamasını geçerek finallerde yarışmaya hak kazandı.

Öğrenciler Van Teknokent laboratuvarında oluşturulan atölyede hazırladıkları özgün bir tasarıma sahip, afet durumlarında hava, kara ve denizde gidebilen aracın son kontrollerini yaparak yarışa hazır hale getirdi.

"Takım ruhuyla çalışıyoruz"

Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, AA muhabirine, yenilikçi, topluma faydalı, aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak ve bu fikirlerin uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu amaçla gençleri ve girişimci adayları bu yöne yönlendirdiklerini belirten Yetkin, şunları kaydetti:

"21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST finaline birbirinden kıymetli 4 takımla katılmanın sevincini yaşıyoruz. Takım ruhuyla çalışıyoruz. Bu birlikteliği devam ettirdiğimiz sürece ilimizin başta TEKNOFEST olmak üzere birçok alanda beklenen başarıyı mutlaka yakalayacağına inanıyorum. Finala katılan takımlarımızla gurur duyuyoruz. Ekiplerimize desteklerini esirgemeyen başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na, Tuşba ve İpekyolu Gençlik Merkezine teşekkür ediyorum. Yarışmada yer alan takımlarımıza başarılar diliyorum."

Takım danışmanı Musa Çalışkan ise projelerinin TEKNOFEST "İnsanlık Yararına Afet Yönetim" kategorisinde finale kaldığını söyledi.

Tasarladıkları M+RT1 adlı aracın aynı zamanda uçabildiğini belirten Çalışkan, "Yarışmada birinci olmayı bekliyoruz. Bu aracımız arama kurtarma ve güvenlik personellimize afet durumlarında yardımcı olacak. Aracımız hem hava hem kara hem de denizde gidebiliyor. Aracımızın mekanik elektronik ve yazılımlarının tamamı takımımız tarafından tasarlandı." diye konuştu.

Ayrıca Van Teknokent bünyesinde hazırlanan "Musician Chef", "Ostoi", "Akıllı Sera" adlı projeler de TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finalinde farklı kategorilerde yarışacak.