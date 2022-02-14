Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

AA, İbrahim Halil Yakut - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

MURADİYE, VAN (AA) - Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine 12 Şubat'ta bir takside arama yaptı.

Aramada, araçta yolcu olarak bulunan R.K'nin valizinde bir miktar uyuşturucu, 170 sahte para ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İbrahim Halil Yakut - Güncel

Uyuşturucu, Muradiye, Jandarma, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title