Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi

VAN'da, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek, doyasıya eğlendi.

VAN'da, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek, doyasıya eğlendi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in de katıldığı etkinlikte, çocuklar çalınan müzik eşliğinde dans edip eğlenirken, palyaço ve kanka polis kıyafetli abileriyle de sandalye kapma oyunu oynadı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için müzikli etkinlik düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı önünde düzenlenen etkinliğe, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın eşi Müşerref Aydın, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, sosyal medya fenomenleri gönüllü kadınlar ile çocuklar katıldı. Çocuklar, çalınan müzik eşliğinde palyaço ve kanka polis kıyafetli abileriyle dans ederek eğlendi. Sandalye kapma oyunu da oynayan çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez oyun oynayan çocuklarla yakından ilgilendi.

'SEVGİ EVLERİNDEKİ ÇOCUKLARIN İLGİYE İHTİYAÇLARI VAR'Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklar için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Vanımızın sosyal medya fenomenleri girişimci kadınlarımız da bu etkinliğimize destek verdi. Sayın Valimizin eşi Meral Bilmez ile Emniyet Müdürümüzün eşi Müşerref Aydın Hanım da bu etkinliğimize teşrif etti. Sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Çünkü onlar her anlamda çok iyi destekleniyorlar. Onların sadece sevgi, ilgi ve böyle değişik ortamlara ihtiyaçları var. O sebeple de bugün bu programı düzenledik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz