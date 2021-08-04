Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi

Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek, doyasıya eğlendi.

VAN'da, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte bir araya gelerek, doyasıya eğlendi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in de katıldığı etkinlikte, çocuklar çalınan müzik eşliğinde dans edip eğlenirken, palyaço ve kanka polis kıyafetli abileriyle de sandalye kapma oyunu oynadı. 

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için müzikli etkinlik düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı önünde düzenlenen etkinliğe, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın eşi Müşerref Aydın, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, sosyal medya fenomenleri gönüllü kadınlar ile çocuklar katıldı. Çocuklar, çalınan müzik eşliğinde palyaço ve kanka polis kıyafetli abileriyle dans ederek eğlendi. Sandalye kapma oyunu da oynayan çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez oyun oynayan çocuklarla yakından ilgilendi.

'SEVGİ EVLERİNDEKİ ÇOCUKLARIN İLGİYE İHTİYAÇLARI VAR'Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, sevgi evleri ve çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklar için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Vanımızın sosyal medya fenomenleri girişimci kadınlarımız da bu etkinliğimize destek verdi. Sayın Valimizin eşi Meral Bilmez ile Emniyet Müdürümüzün eşi Müşerref Aydın Hanım da bu etkinliğimize teşrif etti. Sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Çünkü onlar her anlamda çok iyi destekleniyorlar. Onların sadece sevgi, ilgi ve böyle değişik ortamlara ihtiyaçları var. O sebeple de bugün bu programı düzenledik" dedi.

Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

Kırgız çiftin düğününde aşıya dikkat çekmek için pos cihazıyla takı takıldı
Kırgız çiftin düğününde aşıya dikkat çekmek için pos cihazıyla takı takıldı
Van'da felaket bitmiyor! 20 yaşındaki gencin ardından 15 yaşındaki çocuk da yıldırım çarpmasıyla öldü
Van'da felaket bitmiyor! 20 yaşındaki gencin ardından 15 yaşındaki çocuk da yıldırım çarpmasıyla öldü
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar eğlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 11:44:22. #1.15#

title