VAN'DA SEL ÖNCESİ YAĞMUR BULUTU CEP TELEFONU KAMERASINDA

VAN'ın İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 4 gün önce sele neden olan sağanakta, yağmur bulutu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

VAN'ın İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 4 gün önce sele neden olan sağanakta, yağmur bulutu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 4 gün etkili olan sağanak sele neden oldu. Sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Sele neden olan sağanak, aynı mahallenin uzak bir noktasından esnaflık yapan Fatih Özdemir tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Özdemir, ilk kez böyle bir görüntü ile karşılaştığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı