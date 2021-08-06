VAN'DA SEL ÖNCESİ YAĞMUR BULUTU CEP TELEFONU KAMERASINDA
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VAN'DA SEL ÖNCESİ YAĞMUR BULUTU CEP TELEFONU KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 4 gün önce sele neden olan sağanakta, yağmur bulutu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

VAN'ın İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 4 gün önce sele neden olan sağanakta, yağmur bulutu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 4 gün etkili olan sağanak sele neden oldu. Sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Sele neden olan sağanak, aynı mahallenin uzak bir noktasından esnaflık yapan Fatih Özdemir tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Özdemir, ilk kez böyle bir görüntü ile karşılaştığını söyledi.

VAN'DA SEL ÖNCESİ YAĞMUR BULUTU CEP TELEFONU KAMERASINDA
VAN'DA SEL ÖNCESİ YAĞMUR BULUTU CEP TELEFONU KAMERASINDA
VAN'DA SEL ÖNCESİ YAĞMUR BULUTU CEP TELEFONU KAMERASINDA
VAN'DA SEL ÖNCESİ YAĞMUR BULUTU CEP TELEFONU KAMERASINDA
VAN'DA SEL ÖNCESİ YAĞMUR BULUTU CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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