Van'da öğrenciler sokaktaki köpekler için kulübe yaptı

26.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:02

Van'ın Erciş ilçesinde lise öğrencileri, okuldaki atölyelerde sokak köpekleri için 30 kulübe yaparak, belirlenen alana bıraktı.

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, havaların soğuması üzerine sokakta üşüyen köpeklere yardım etmek amacıyla öğretmenleriyle Erciş Belediyesine başvurarak, kulübe için malzeme desteği talep etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla tahta, demir ve boya yardımında bulunulan öğrenciler, atölyelerde köpekler için 10 kulübe hazırladı.

İlçe sakinlerinden Ayşe Yıldız'ın da öğrencilerin çalışmasını sosyal medyadan paylaşarak yaptığı destek çağrısı üzerine Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından yardım alan öğrenciler, bu sayede 20 kulübe daha hazırlayarak, belirlenen alana yerleştirdi.

"İlçede ilk kez yapıldı"

Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin çevre ve doğa bilinciyle hayvan sevgisinin bütünleşmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Belediyenin desteği, öğrencilerin hassasiyeti sayesinde anlamlı bir çalışmanın gerçekleştirildiğini vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yapılan 30 kulübenin etrafını çitlerle muhafaza altına alarak modern bir hayvan barınağı yaptık. İlçede ilk kez yapılan bir çalışma oldu. Dünyada sadece insanların yaşamadığını, bütün canlıların yaşama hakkına saygı göstermemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bu düşünceyi gelecek kuşaklara da aktarmamız çok önemli."

Lise Müdürü Veysel Sağlam ise belediye ve okul iş birliğiyle güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Sağlam, çalışmanın çocukların hayvan sevgisini pekiştirmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Fadime Şahin, "Bundan sonra kediler için de aynı çalışmayı yapmak istiyoruz. Köpekler üşümesin, soğuktan ölmesin diye yaptık. Hayvanseverlerden mama desteğinde bulunmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA