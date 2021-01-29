Van'da, metruk binada 17 kaçak göçmen yakalandı
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Van'da, metruk binada 17 kaçak göçmen yakalandı

29.01.2021 11:00 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:04
Van'da, metruk binada 17 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan ve metruk binada saklanan, Afganistanlı 17 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan ve metruk binada saklanan, Afganistanlı 17 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale'nin Özpınar Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, metruk yapıda saklanan, 1'i kadın 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


Van'da, metruk binada 17 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

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