Van'da kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hamile kadın için ekipler seferber oldu
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'ın Gürpınar ilçesinde, yolu kar nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın için sağlık ekipleri seferber oldu.
VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde, yolu Kar nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın için sağlık ekipleri seferber oldu.
İlçeye bağlı Yalınca Mahallesi'nde gece saatlerinde doğum sancıları başlayan 35 yaşındaki Şahnaz Taşar'ın yakınları, yolun kapanması nedeniyle Taşar'ı hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.
Hastayı almaya giden ambulans da yolda tipi nedeniyle kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE ekipleri 6 saat sonra mahalleye ulaştı.
Ekipler gidene kadar Taşar, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
Anne Taşar ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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