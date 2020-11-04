Van'da kamyonetin yakıt deposunda 154 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da kamyonetin yakıt deposunda 154 kilo eroin ele geçirildi

04.11.2020 09:58 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:02
Van'da kamyonetin yakıt deposunda 154 kilo eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette, arama yaptı.

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, kamyonetin yakıt deposuna zulalanmış 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet şoförü gözaltına alındı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramalarda, kamyonetin yakıt deposuna zulalanmış 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet şoförü gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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