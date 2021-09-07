Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüs şoförü öldü, 17 kaçak göçmen yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesi Köprüler Mahallesi yakınlarında saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, sınırı kaçak geçen göçmenlerin bulunduğu Nadir Özdemir (43) yönetimindeki 06 CEV 566 plakalı minibüs, Başkale ilçesinden Van istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıktı.

TAKLALAR ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Sürücü Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazayı görenler, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan minibüs şoförü Nadir Özdemir, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı

Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti
Eşinin yerine sefere gitti, kazada hayatını kaybetti
İzmir'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 11 yaralı
İzmir'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 11 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Derya Baykal Haluk Levent
Spor Ali Koç Balotelli Max Meyer Ali Öztürk Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 17 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 00:23:24. #1.14#

title