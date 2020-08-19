'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
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'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı

Van'da park halindeki araca çarpan genç sürücü, çarptığı aracın sahibini bulamayınca "Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım" yazan bir not bırakıp gitti. Otomobilin sahibi ise notu görünce duygulanıp genç sürücüyü arayarak teşekkür etti.

'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
19.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:56

Van'da park halindeki araca çarpan genç sürücü, çarptığı aracın sahibini bulamayınca "Aracın tüm masraflarını karşılamaya hazırım" şeklinde bıraktığı notla takdir topladı. Aracın sahibi ise not karşısında duygulanarak not bırakan şahsı arayıp teşekkür etti, masrafları kendisinin ödeyeceğini söyledi.

ARACA ÇARPIP NOT BIRAKTI

Olay, cumartesi sabah saatlerinde Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinden ameliyat olmak için Van'a gelen Emrah Cesur isimli genç, sabah saatlerinde aracını uygun bir yere park etmek istedi. Bu sırada önüne park etmek istediği araca çarptı. Çarptığı aracın plaka bölümünde hasar meydana geldiğini fark eden Cesur, araç sahibini çevre esnafa sordu ancak ulaşamadı. Bunun için çareyi not yazmakta bulan Cesur, yazdığı notu aracın sileceğine bırakarak kuzeniyle Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı.

ARAYIP TEŞEKKÜR ETTİ

Arkadaşının fark emesiyle camdaki nota ulaşan hasarlı aracın sahibi Halil Alkan ise notta yazılanları okuyunca çok duygulandı. Hemen notta yazılı telefon numarasını arayan Alkan, konuştuğu gence not için teşekkür ettiğini ve kendi aracının masrafını yine kendisinin karşılayacağını bildirdi.

Van'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

"DEMEK Kİ İNSANLIK ÖLMEMİŞ"

İHA muhabirine konuşan aracı hasar gören Halil Alkan, aracına bırakılan notu görünce çok mutlu olduğunu belirtti. Hasarın boyutunun önemli olmadığını önemli olan hakka, hukuka riayet etmek olduğunun altını çizen Alkan, "Sabah işe gelirken aracımı park halinde bıraktım. Akşama doğru arkadaşım aradı. Aracın yerini sordu. Aracın yanına gidip, araca birinin çarptığını söyledi. Araçta hasarın olup olmadığını sordum. O da büyük bir hasarın olmadığını söyledi. Ancak çarpan kişinin bir not bıraktığını söyledi. Ben o notu okurken çok memnun oldum. Notu bırakan kişiyle irtibata geçtim. Aracımda büyük bir hasar dahi olsaydı sırf o nottan dolayı yine kendim karşılayacaktım. O davranışından dolayı çok memnun kaldım. Demek ki insanlık ölmemiş. İçimizde hala hakka, hukuka riayet eden, Allah'tan, kul hakkından korkan insanlar varmış" dedi.

Van'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

"AHİRETİMİZİ SATMAYA DEĞMEZ"

Çarptığı araca notu bırakan Emrah Cesur isimli genç ise araca çarptıktan sonra o halde bırakıp gitmek istemediğini söyledi. Aracın sahibini bulamadığı için telefon numarasının yazılı olduğu bir not bıraktığını dile getiren Cesur, sözlerini şöyle sürdürdü: "2 yıldır Bitlis'in Ahlat içesinde oturuyorum. Ameliyat olmak için Van'a geldim. 22 gündür buradayım. Kuzenimle birlikte Bahçesaray'a gidecektik. Sabah saatlerinde park halindeki aracın ön tarafına park etmek istedim. Geri geri giderken aracımın orta kapısının açılan şeridi park halindeki aracın plaka çerçevesine takıldı. Dalgınlığıma geldi. Bu sırada ses geldi ben de araçtan indim. Çarptığım aracın plaka çerçevesi kırılmıştı. Sordurdum ama kimse araç sahibini tanımıyordu. Öyle bırakıp gitmek istemedim. Sonuçta bu bir haktır. Çok da önemli değildi, parası ödenebilirdi. Bu yüzden bir not yazmak istedim. Notta telefon numaramı yazdım ve akşam biri aradı. Çok sevinçliydi. Hasarınızı ödemek istiyorum dedim. 'Kardeş arabamı param parça da etseydin senden bir şey almazdım' dedi. Dünya malı için ahiretimizi satmaya değmez."

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
GÜLŞAH: BİR AHLATLI OLARAK KARDEŞİMİZİ TAKTİR ETTİM.
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