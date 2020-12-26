İmkanları kısıtlı öğrencilere çalışma masası ve kırtasiye malzemesi desteği

Van'ın Çaldıran ilçesinde kaymakamlığın başlattığı "Okulum Evde" projesi kapsamında öğrencilere çalışma masası ile kırtasiye malzemesi desteği sunuldu.

Yardımların ulaştırıldığı ihtiyaçlı öğrencileri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Kaymakam Yusuf Durani Dinç, çocuklarla bir süre sohbet ederek sorunların dinledi.

Kaymakam Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, imkanı olmayan öğrencilere masa, sandalye ve kırtasiye yardımında bulunduklarını söyledi.

Öğrencilere verimli ve sağlıklı ders çalışma ortamı oluşturmayı çalıştıkların belirten, Dinç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin bir kısmı ya halı ya da kanepeye uzanarak ders çalışıyor. Bu yöntem öğrencilerin hem fiziksel duruşlarını etkileyerek sağlık problemlerine yol açabiliyor hem de verimli ders çalışmalarını engelliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen 140 aileye eğitim desteği verilecek. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerimize ders çalışma ortamı hazırlanacak. Vakfımız tarafından öğrencilerimize çalışma masası, sandalye ve eğitim materyali verilecek. Böylelikle öğrencilerimiz daha verimli bir şekilde derslerini çalışabilecek. Öğrencilerimiz gelecekte gerek özel gerekse kamu sektöründe oturacakları makam masalarında milletimize hizmet edecekler."

Görme engelli ve üç öğrenci babası Ercan Ağaç ise çocuklarının çalışma masası olmadığı için yerde ders çalıştıklarını ifade etti.

Ağaç, "Üç öğrenci okutuyorum. Ben de engelliyim. İmkanım olmadığı için çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılmakata sıkıntı yaşıyorum. Çocuklarıma çalışma masası ve bir çok kırtasiye malzemesi verildi. Kaymakamıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadrettin Kaya