Havaalanı girişindeki kontrollerde valiz içerisinde 3 kilo 240 gram eroin bulundu

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Ferit Melen Havalimanı girişindeki kontrol noktasında bir kişinin valizinde 3 kilo 240 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul'a yolculuk için havaalanına giden ve daha önce hakkında "Terör örgütü üyeliği", "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından işlem yapılan bir kişinin uyuşturucu taşıdığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanı girişindeki kontrol noktasında zanlıyı durdurarak X-Ray cihazı ile yaptıkları kontrollerde valizinin astar altında şüpheli madde tespit etti.

Valizdeki detaylı aramada astar altına zulalanmış 3 kilo 240 gram eroin bulan ekipler, şüpheliyi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.