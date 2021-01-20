Van'da "farkındalık eğitimleri" ile afet bilinci canlı tutulacak
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Van'da "farkındalık eğitimleri" ile afet bilinci canlı tutulacak

20.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:44
Van'da

Van'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) afet farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Van'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) afet farkındalık eğitimleri devam ediyor.

AFAD Konferans Salonunda gerçekleştirilen program kapsamında İl Müftülüğü, İnsani Yardım Vakfı ve Anda Kardeşe Vefa Derneği Van Şubesinden 35 kişiye afetlerle mücadele hakkında bilgiler aktarıldı.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm alanlarda afet bilincini canlı tutmak istediklerini söyledi.

Eğitimlere 35 kişinin katıldığını anlatan Körpeş, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız aldıkları eğitimin ardından eğitmen olacaklar ve toplumun afet konusunda bilinçlendirilmesi için sahaya çıkacaklar. Şubat ayı sonuna kadar bu eğitimlere devam etmeyi ve bu sayıyı 200'e çıkarmayı planlıyoruz. Merkez ve ilçelerde daha çok vatandaşımıza ulaşarak Vanlı hemşerilerimizin büyük bir kısmına afet eğitimi vermeyi hedefliyoruz."

Anda Kardeşe Vefa Derneği Van Şube Başkanı Bekir Erdoğan da afetlerin etkilerinin en aza indirilmesi açısından verilen eğitimlerin değerli olduğunu belirtti.

Gönüllü olarak eğitimlere katıldıklarını anlatan Erdoğan, "Bu eğitimlerin ardından önce ailemizden başlayarak okullarda gençlere, öğrencilere, komşumuza ve çevremize bu bilgileri aktararak bilinçlendirme yapacağız. Afet ve risklerini azaltmaya yönelik çalışmalara yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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