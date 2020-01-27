Van'da ev yangını havanur ve hiranur yaşamını yitirdi
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Van'da ev yangını havanur ve hiranur yaşamını yitirdi

Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi.

27.01.2020 01:11 | Son Güncelleme: 27.01.2020 01:13
Van'da ev yangını havanur ve hiranur yaşamını yitirdi

'ın ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cenazesi, Van 'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Erciş ilçesinin Yukarı Işıklı Mahallesi'ne getirilen iki kız kardeşin cenazesi, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından, aynı tabuta konulup mezarlığa getirildi. Hevanur ve Hiranur kardeşlerin cenazesi tabuttan çıkarılıp, aynı mezarlıkta yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Van'da ev yangını havanur ve hiranur yaşamını yitirdi
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