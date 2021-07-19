Van'da etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
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Van'da etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Van'da etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'da etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen Muradiye Şelalesi, coşkun akan suyuyla ziyaretçilerini büyüledi.

Van'da etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen Muradiye Şelalesi, coşkun akan suyuyla ziyaretçilerini büyüledi.

Muradiye Şelalesi'ne gelen vatandaşlar eşsiz manzaranın tadını çıkardı, fotoğraf tutkunları da rengi değişen ve daha coşkulu akan şelalenin fotoğraflarını çekti.

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, yılın her döneminde şelalenin ziyaretçilerini farklı manzarayla karşıladığını söyledi.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen şelaleyi fotoğraflamaya çalıştıklarını aktaran Doğan, "Kentte 2 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle şelalenin suyunun rengi değişti. Aynı zamanda daha coşkulu akmaya başladı. Biz de bunu fotoğraflamaya geldik. Güzel görseller elde ettik." dedi.

Van'da etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Van'da etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Van'da etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Van'da etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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