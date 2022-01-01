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Van'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Van'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ayhan Demir yönetimindeki 65 EB 529 plakalı hafif ticari araç, Sahilkent Mahallesi sahil yolunda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan 6 yaralı, Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğe kapatılan yol, aracın kaza yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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