Van'da çığda hayatını kaybeden 42 kişi anıldı
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Van'da çığda hayatını kaybeden 42 kişi anıldı

05.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:12
Van'da çığda hayatını kaybeden 42 kişi anıldı

Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de çığ felaketi nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, anma programı gerçekleştirildi.

Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de çığ felaketi nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, anma programı gerçekleştirildi.

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi yakınlarında geçen yıl art arda düşen iki çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği olayın acısı unutulmuyor.

Van Valiliği ve Çatak Belediyesi tarafından olayın gerçekleştiği kara yolunda çığda hayatını kaybedenlerin anısına Şehitler Çeşmesi ve mescit inşa edildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve çığda hayatını kaybedenlerin yakınlarının katılımıyla Şehitler Çeşmesi önünde anma programı düzenlendi.

Okunan duaların ardından konuşan Vali Bilmez, çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Çığ olayının tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu anımsatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Çığların bölgemizin kaderi olduğunu biliyoruz. Sürekli bu bölgede çığlar oluyor ve zaman zaman can kayıplarımız oluyor. Geçen yıl çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarırken ikinci çığ düştü ve 42 canımızı kaybettik. Bugün burada onları anmak, unutmadığımızı göstermek ve rahmet dilemek için toplandık. Başta Bahçesaray olmak üzere, Çatak'ta çığların meydana geldiği bölgelerde devletimiz tarafından orta ve uzun vadede kalıcı önlemlerin alınması için imkanlarımızı seferber etmişiz. Kısa zamanda da inşallah sonuçları alacağız. Bu çeşme, onlar adına bir anıttır. Gelen gidenin su içtiği, namaz kıldığı bir yer olacak. Yolu kullanan vatandaşlarımız burada durdukça da çığda hayatını kaybeden canlarımızı anacaklar"

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da "Olay hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlerin yakınları kadar bizler de üzüldük. Devletimiz tüm erkanıyla, bütün kurumlarıyla acılı ailelerimizin acılarını sarmak için yanında oldu." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "İnşallah böyle bir acı olayı bir daha yaşamayız" diye konuştu.

Anma programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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