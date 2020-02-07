Van'da çığ düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

07.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:50

Van'da, Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, kurban kesildi.

Çaldıran ilçesindeki Merkez Cami'de, Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen programda, İdlib'de şehit olan askerler, Elazığ'daki depremde, İstanbul'daki uçak kazasında ve Bahçesaray'daki çığda yaşamını yitirenler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.

Müftü Vekili Mehmet Emin Avcı'nın şehitler ve hayatını kaybedenler için dua ettiği program, kurbanların kesilmesiyle sona erdi.

Kaymakam Adem Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda ülkede afetlerin yaşandığını belirterek, "Şehitlerimizin anısına ilçe halkının katılımıyla program düzenledik. Rabb'im bir daha bu tür acılar göstermesin. Devletimiz baki, milletimiz daim olsun." dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise son zamanlarda yaşanan olaylarda vatan evlatlarının şehit olduğunu söyledi.

İlçe halkı olarak şehitlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Ensari, "Ülke olarak kenetlendiğimiz bir dönemdeyiz. Binlerce Çaldıranlının katılımıyla şehitlerimiz ve hayatını kaybedenler için mevlit okuduk. Bu tür musibetlerin ülkemizde bir daha yaşanmaması için ellerimizi semaya açarak dua ettik." ifadelerini kullandı.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA