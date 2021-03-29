Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
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Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildiBehçet DALMAZ- Orhan AŞAN- Tuncay AVCI/ GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 'kontrollü normalleşme' sürecinde, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitimin başladığı bir okulda...

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Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN- Tuncay AVCI/ GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 'kontrollü normalleşme' sürecinde, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine yüz yüze eğitimin başladığı bir okulda eğitim- öğretime 10 gün ara verilirken, Gürpınar ilçesine bağlı bir mahallede karantina kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 20- 26 Şubat'ta 10,13 olan Van'daki vaka oranı; 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta ise 20,13'e çıktı. 19 Mart'ta açıklanan haritada ise oranın 27,41'e yükseldiği görüldü. Her geçen gün vaka oranının artığı kentte, 'kontrollü normalleşme' sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı 30'un üzerinde okul, yeni vakalar nedeniyle karantinaya alındı.

EĞİTİM-ÖĞRETİME 10 GÜN ARA VERİLDİ

İpekyolu ilçesinde bulunan Tev İfakat İlk ve Ortaokulu'nda bir öğretmende koronavirüs tespit edilince, okuldaki eğitim- öğretime 10 gün ara verildi. 10 günlük ara, okulun rehber öğretmenleri tarafından öğrencilere SMS yoluyla iletildi.

GÜRPINAR'DA 800 NÜFUSLU MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Van'ın Gürpınar ilçesinde 800 nüfuslu Otbiçer Mahallesi'nde ise 6 kişide koronavirüs tespit edildi. Mahalle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahallede, polis güvenlik önlemi alıp, giriş ve çıkışlara izin vermezken, sağlık ekipleri pozitif çıkan vakalarla temas halinde olan halkı tespit etmek için filyasyon çalışması başlattı.

Esnaf Yusuf Adıyaman, hala mavi kategoride yer alan Van'da son zamanlarda özellikle okullarda vaka tespit edilmesi üzerine eğitim-öğretime ara verildiğini, bu durumun da işlerinde aksamalara neden olduğunu belirtti. Adıyaman, "Lütfen herkes kuralara uysun. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım ki bir an önce bu virüs bitsin. İşlerimiz de iyi gitsin" dedi.

Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
Son dakika haberi | Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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