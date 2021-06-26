Van'da bir kişinin üst aramasında 6 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'ın Edremit ilçesinde 6 kilo 48 gram metamfetamin ile yakalanan İ.A. gözaltına alındı.

VAN'ın Edremit ilçesinde 6 kilo 48 gram metamfetamin ile yakalanan İ.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde durumundan şüphelendikleri İ.A.'nın üzerinde arama yaptı. Aramada, 9 paket halinde toplam 6 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak İ.A., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, Uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. İ.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu