Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Haberler | Güncel

Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi Van'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi

Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

VAN - Van'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Van'da da ibadetlerle, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Van İl Müftülüğü tarafından 'on bir ayın sultanı' Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentin merkez camisi olan Ulu Camii'de korona virüs tedbirleri kapsamında bir program düzenlendi. Camide program kapsamında Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak, dualar edildi.

Programda gecenin öneminden bahseden cami imam hatibi, Berat gecesinin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu hatırlattı. Cami imam hatibi, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve gecelerin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini kaydetti. Cami cemaati ayrıca, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının son bulması için dualar etti.

Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Guy Ritchie Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 20:31:33. #1.15#
title