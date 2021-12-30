Van'da sahipsiz pitbull cinsi köpek, rehabilitasyon merkezine götürüldü

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz dolaşan pitbull cinsi köpeği hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesindeki Şabaniye Mahallesi'nde başıboş pitbull cinsi köpeği gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ve Edremit Belediyesi ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler arama sonucu buldukları köpeği uyuşturucu iğne kullanarak sakinleştirdi. Köpek, hayvan ambulansı ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırıldı.

Merkez Müdürü Hekim Özge Kerem, barınakta tehlikeli ırklardan 31 köpeğin bulunduğunu söyledi.

Yaşanan son olaylardan sonra vatandaşların evlerinde beslediği pitbull köpeklerini sokağa bıraktığını belirten Kerem, "3 günde saldırgan 5 pitbull cinsi köpek şikayeti aldık. 5 köpeği de merkezimize getirdik. Bu hayvanların bakımını, kısırlaştırmasını ve aşısını da yapıyoruz. Bu köpekler artık bizde kalacaklar. Vatandaşlarımızdan bu köpekleri sokağa terk etmeden bize teslim etmelerini istiyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Adem Kalay, "Köpeği başıboş gezerken kapının önünde gördüm. Tehlike oluşturacağını düşündüğüm için hemen ekipleri aradım. Kontrollü bir şekilde yakalayıp arabaya koydular. Daha önce buralarda hiç görmemiştim. Sanırım son zamanlardaki olaylardan sonra buraya bırakmışlar. Ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.